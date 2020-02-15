Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор

Во всём разнообразии атмосферы Земли хорошо изучен и пристально отслеживается только сравнительно небольшой слой тропосферы до высоты 17–20 км над уровнем моря. Всё что выше изучено слабо и не входит в перечень задач для постоянного наблюдения. Это упущение намерены устранить военные в США. Слежение за всей атмосферой может раскрыть данные о локальных событиях на Земле.

Для раскрытия механизмов распространения целого спектра возмущений во всех слоях атмосферы вплоть до верхних границ экзосферы, а это 10 000 км над уровнем моря, агентство DARPA запускает программу «Атмосфера как сенсор» или AtmoSense. Цель программы — понять фундаментальные основы распространения энергии разного рода от земли до ионосферы, чтобы определить, можно ли использовать атмосферу в качестве сенсора.

Современные датчики не могут отслеживать события на глобальном уровне. К таким событиям, к примеру, относятся цунами, торнадо, землетрясения, вулканы, грозы, падение метеоритов или прохождение астероидов вблизи Земли или нечто, вызванное антропогенным фактором, например, запуск ракет. Военным было бы любопытно узнать, что из этого и как оставляет след в атмосфере, чтобы однозначно идентифицировать событие и привязать его к карте планеты.

Все перечисленные выше события и другие подобные вызывают те или иные изменения во всех слоя атмосферы. Это выражается в перепадах давления, плотности, температуры, объёма и в производных от них. Фактически сильные возмущения на поверхности земли и над ней создают некий «трёхмерный след», который было бы хорошо научиться распознавать. Также необходимо научиться отделять и подавлять помехи, вызванные массой факторов. Точнее, программа предусматривает измерение фонового шума, который ослабляет или уничтожает сигналы, представляющие интерес.

По большому счёту атмосферные слои выше тропосферы практически не изучены. Это заставило разбить программу AtmoSense на два этапа. Первый этап длительностью 27 месяцев предусматривает разработку концепции изучения атмосферных следов событий на земле. Только после этого последует год полевых испытаний для подтверждения представленных теорий. В случае успеха военные и гражданские получат в свои руки новые инструменты для слежения за событиями на планете. Тот же прогноз погоды может стать намного точнее, чем сегодня.