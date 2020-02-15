Роботы вместо людей: Xiaomi создаёт полностью автоматизированное производство смартфонов

Соучредитель и генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) сообщил о том, что компания завершила создание первой очереди передового предприятия по выпуску смартфонов.

Речь идёт о заводе, инфраструктура которого предполагает применение самых современных технологий. Это полностью автоматизированные производственные линии, системы на основе анализа больших данных, сети связи пятого поколения и пр.

Как отметил Лей Цзюнь, уровень автоматизации производственных линий первой очереди предприятия очень высок. Завод уже готов к запуску, но Xiaomi не спешит его открывать в связи со вспышкой нового коронавируса. Руководитель Xiaomi также сообщил, что теперь компания работает над полностью автоматизированным производством смартфонов. На таком заводе привычную работу людей будут выполнять роботы.

Предполагается, что в перспективе автоматизированное предприятие сможет выпускать по одному смартфону в секунду. Это примерно на 60 % больше по сравнению со скоростью работы традиционных заводов. Правда, пока речь идёт о развёртывании экспериментальных линий. О сроках полноценного ввода такого предприятия в строй Xiaomi умалчивает.