Тестовые образцы процессоров Comet Lake-S уже можно купить в Китае

Несмотря на то, что компания Intel ещё даже не представила Comet Lake-S — новое поколение настольных процессоров, — они уже появились в продаже на китайской площадке Taobao. Точнее, выставлены были инженерные образцы будущих 14-нм чипов Intel. Правда, на момент написания новости объявление уже было удалено.

По тому, что кодовые названия продаваемых процессоров начинаются с буквы «Q» можно сделать вывод, что это поздние тестовые образцы (Qualification Samples, QS), которые Intel обычно предоставляет производителям материнских плат и готовых компьютеров для всестороннего тестирования их новых продуктов. Они почти не отличаются от финальных версий процессоров, которые в итоге поступят на прилавки магазинов. Такие образцы нередко поступают в продажу ещё до релиза финальных версий процессоров, однако в весьма ограниченных объёмах. Большие же партии, подобные той, которой располагает китайский продавец, обычно появляются уже после официального релиза процессоров Intel.

Как бы то ни было, китайский продавец предложил пять моделей процессоров Intel семейства Comet Lake-S. Это три чипа серии Core i5, каждый из которых обладает 6 ядрами и 12 потоками. Модели Core i5-10400 и Core i5-10500 обладают TDP в 65 Вт и их нельзя разгонять вручную, тогда как старший Core i5-10600K имеет разблокированный множитель и TDP в 125 Вт.

Ещё две предлагаемые модели — это флагманские Core i9-10900 и Core i9-10900K, которые имеют по 10 ядер и 20 потоков с уровнем TDP в 65 и 125 Вт соответственно. Согласно прежним слухам, базовая частота Core i9-10900K составит 3,7 ГГц, а максимальная частота, достигаемая за счёт технологии Thermal Velocity Boost (TVB), составит 5,3 ГГц. Отметим, что у «всплывших» в Китае тестовых образцов 10-ядерных процессоров максимальная базовая частота составляет 3,3 ГГц.