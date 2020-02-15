Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости HardwareпроцессорыТестовые образцы процессоров Comet Lake-...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Тестовые образцы процессоров Comet Lake-S уже можно купить в Китае

Несмотря на то, что компания Intel ещё даже не представила  Comet Lake-S — новое поколение настольных процессоров, — они уже появились в продаже на китайской площадке Taobao. Точнее, выставлены были инженерные образцы будущих 14-нм чипов Intel. Правда, на момент написания новости объявление уже было удалено.

По тому, что кодовые названия продаваемых процессоров начинаются с буквы «Q» можно сделать вывод, что это поздние тестовые образцы (Qualification Samples, QS), которые Intel обычно предоставляет производителям материнских плат и готовых компьютеров для всестороннего тестирования их новых продуктов. Они почти не отличаются от финальных версий процессоров, которые в итоге поступят на прилавки магазинов. Такие образцы нередко поступают в продажу ещё до релиза финальных версий процессоров, однако в весьма ограниченных объёмах. Большие же партии, подобные той, которой располагает китайский продавец, обычно появляются уже после официального релиза процессоров Intel.

Как бы то ни было, китайский продавец предложил пять моделей процессоров Intel семейства Comet Lake-S. Это три чипа серии Core i5, каждый из которых обладает 6 ядрами и 12 потоками. Модели Core i5-10400 и Core i5-10500 обладают TDP в 65 Вт и их нельзя разгонять вручную, тогда как старший Core i5-10600K имеет разблокированный множитель и TDP в 125 Вт.

Ещё две предлагаемые модели — это флагманские Core i9-10900 и Core i9-10900K, которые имеют по 10 ядер и 20 потоков с уровнем TDP в 65 и 125 Вт соответственно. Согласно прежним слухам, базовая частота Core i9-10900K составит 3,7 ГГц, а максимальная частота, достигаемая за счёт технологии Thermal Velocity Boost (TVB), составит 5,3 ГГц. Отметим, что у «всплывших» в Китае тестовых образцов 10-ядерных процессоров максимальная базовая частота составляет 3,3 ГГц.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Опубликованы фотографии Intel Core i9-10900 поколения Comet Lake-S
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы
Десять ядер против двенадцати: Intel Core i9-10900K оказался быстрее AMD Ryzen 3900X в 3DMark
Intel Core i9-10900K действительно сможет автоматически разгоняться выше 5 ГГц
Китайская Zhaoxin выпустила 8-ядерные настольные процессоры «для энтузиастов»
Intel будет каждые пять лет представлять полностью новую процессорную архитектуру
Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: comet lake, intel, процессор
comet lake, intel, процессор
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 297
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы 156
ЭЛИК: новое семейство персональных компьютеров на процессорах «Эльбрус» 119
Весеннее обновление Windows 10 удивит количеством нововведений 89

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены
Встроенная графика Intel Lakefield может оказаться весьма производительной, а CPU вряд ли
Красный сверхгигант Бетельгейзе резко потускнел и изменил видимую форму
Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X вырос на 5–7 %
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
Марк Цукерберг: социальные сети нужно регулировать по правилам, близким к газетам и телефонной связи 5 ч.
Microsoft сделает копирование и вставку между устройствами эксклюзивной функцией смартфонов Samsung 5 ч.
Batman: Return to Arkham, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider и Snake Pass покинут каталог Xbox Game Pass 6 ч.
Раннюю версию Windows 10X протестировали на ноутбуке 6 ч.
Новая статья: Elderborn — суровый метал. Рецензия 15 ч.
СМИ: Microsoft планирует улучшить Проводник и Paint 18 ч.
Второе дополнение Shenmue III расскажет новые истории 18 ч.
State of Decay 2 перезапустится с выходом нового издания Juggernaut Edition 22 ч.
Автор Heavy Rain будет самостоятельно издавать свои и сторонние игры 22 ч.
Google протестует против «бросающегося в глаза» штрафа в $2,6 млрд, но судья из ЕС не согласен 22 ч.
Особый путь: Великобритания покинула EuroHPC 25 мин.
США и союзники тестируют на военной базе альтернативы китайскому оборудованию 5G 4 ч.
Концепт-рендер демонстрирует смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 2 5 ч.
У смартфона Moto G Power появится «облегчённая» версия 5 ч.
SpaceX Crew Dragon доставлен на космодром для заключительных тестов 5 ч.
SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB: ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 420 мм 5 ч.
Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM 6 ч.
Грядёт выход планшета Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) с чипом Exynos 7904 6 ч.
Смартфон Samsung Galaxy A70e получит экран Infinity-V и тройную камеру 6 ч.
Samsung Galaxy Z Flip оказался вполне ремонтопригодным 21 ч.