Lenovo составит конкуренцию линейке Galaxy Note от Samsung?

Кажется, Lenovo решила положить конец монополии Samsung на производство смартфонов со стилусом. Под принадлежащим китайскому техногиганту брендом MOTO выпущена модель G Stylus. Это первый смартфон за несколько последних лет, который оснащен стилусом, не относящийся к семейству Samsung Galaxy Note. Поэтому трудно удержаться от сравнения новинки с «бюджетным» флагманом корейского производителя – Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Конечно, разница в стоимости между смартфонами колоссальна – 949 долларов за базовую комплектацию Galaxy Note 10 Lite против 299 долларов за MOTO G Stylus, что ставит их в абсолютно разные ценовые категории. Соответственно, нет никакого смысла противопоставлять смартфоны друг другу. Интересно другое – сможет ли Moto G Stylus стать бюджетной альтернативой Galaxy Note 10 Lite для пользователей, которые не требовательны к мощности смартфона, но, по какой-либо причине, нуждаются в устройстве со стилусом?

S-Pen от Samsung является высокотехнологичным устройством, оснащенным Bluetooth, поддерживает функцию управления смартфоном жестами и оснащен многофункциональной клавишей. Самое главное – перо работает по технологии Wacom и распознает силу нажатия.

Смартфон MOTO оснащен обыкновенным емкостным стилусом, функционал которого отличается от пальца только возможностью более точного позиционирования, за счет меньшей толщины. Хотя, при использовании приложения Moto Note, можно добиться довольно неплохих набросков.

В остальном MOTO G Stylus – типичный бюджетник. Смартфон получил широкоформатный дисплей диагональю 6,4 дюйма с разрешением 2300 x 1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 655 и 4 Гб оперативной памяти. Не может не радовать емкость аккумулятора – 4000 мА·ч – достойный показатель для бюджетного устройства.

Смартфон получил тройной модуль камеры, довольно конкурентоспособный в своей ценовой категории: основную камеру с разрешением 48 Мп, 16 Мп ультраширокоугольный объектив, и 2 Мп камеру для макросъемки.