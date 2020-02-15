Успехи NVIDIA добавили инвесторам уверенности в будущем AMD

После публикации квартального отчёта NVIDIA курс акций AMD вырос на 1,43 %, и у подобной реакции рынка есть своё объяснение. Спрос на серверные компоненты вернулся к росту, а AMD в этом сегменте рынка должна себя отлично чувствовать весь ближайший год, как минимум.

Выступить перед аналитиками AMD в следующий раз сможет только пятого марта на специальном мероприятии, но даже успехи конкурента подают инвесторам положительные сигналы. Опубликованный на уходящей неделе квартальный отчёт NVIDIA показал, что её выручка от реализации серверных компонентов выросла на 33 % в последовательном сравнении. Эксперты RBC Capital Markets утверждают, что для AMD важны оба сегмента, в которых NVIDIA смогла продемонстрировать хороший рост выручки — и игровой, и серверный. Соответственно, в наступившем году AMD сможет укрепить свои позиции в обоих сегментах рынка.

По мнению представителей RBC Capital Markets, компания AMD смогла сделать верные ставки, которые помогут ей улучшить финансовую отдачу от бизнеса в ближайшие двенадцать месяцев, а также в более отдалённой перспективе. Консенсус аналитиков сейчас предвещает рост выручки во втором полугодии, но с пропорциональным снижением нормы прибыли из-за выхода новых игровых консолей Sony и Microsoft. По итогам минувшего квартала удельный доход на одну акцию AMD варьировался от $0,15 до $0,32, в зависимости от методики расчёта. В следующем году, по мнению RBC Capital Markets, этот показатель может увеличиться до $2,1 в самом пессимистичном случае. Эксперты поднимают прогноз по курсу акций до $66 при текущем значении $55,37.