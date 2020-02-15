Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости Hardwareкомпьютеры и ноутбуки AppleВосстановленные MacBook Pro 16" пос...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Восстановленные MacBook Pro 16" поступили в продажу

Apple начала продавать официально восстановленные 16 дюймовые MacBook Pro. Модель была выпущена на рынок в ноябре 2019 года, а теперь покупателям доступна refurbished версия ноутбука, которая стоит на 15% дешевле нового ноутбука в такой же комплектации.

macrummors.com

macrumors.com

Apple утверждает, что восстановленные ноутбуки проходят такой же контроль качества, как и только что собранные, абсолютно новые MacBook Pro.  В комплектацию восстановленного ноутбука входят блок питания мощностью 96 Вт с разъемом USB Type-C и USB Type-C кабель, применяемый для зарядки устройства.

macrummors.com

macrumors.com

На восстановленные MacBook Pro распространяется та же официальная годовая гарантия, что и на новые устройства. Соответственно такой вариант отлично подойдет тем, кто желает сэкономить, не жертвуя при этом производительностью.

В данный момент официально восстановленные MacBook Pro доступны только в интернет-магазине Apple для США.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Windows 10X запустили на MacBook
Режиссёр Тайка Вайтити после получения Оскара раскритиковал клавиатуры Apple MacBook
Чехол Doqo превратит планшет iPad Pro в MacBook
Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже
Максимальная конфигурация Apple Mac Pro обойдётся в $70 000
Первые тесты нового MacBook Pro 13 указывают на большой прирост производительности
Рубрики: Новости Hardware, компьютеры и ноутбуки Apple,
Теги: macbook pro, macbook, apple, refurbished, ноутбук
macbook pro, macbook, apple, refurbished, ноутбук
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 297
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы 156
ЭЛИК: новое семейство персональных компьютеров на процессорах «Эльбрус» 119
Весеннее обновление Windows 10 удивит количеством нововведений 89

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены
Красный сверхгигант Бетельгейзе резко потускнел и изменил видимую форму
Встроенная графика Intel Lakefield может оказаться весьма производительной, а CPU вряд ли
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
GeForce NOW будет пристанищем обделённых нормальными игровыми системами
NPD: в январе по продажам Dragon Ball Z: Kakarot обошла всех, но не изменила тенденцию рынка 15 мин.
Целый ворох новых проблем у Windows 10: очистка рабочего стола, удаление профиля и сбои загрузки 24 мин.
Марк Цукерберг: социальные сети нужно регулировать по правилам, близким к газетам и телефонной связи 5 ч.
Microsoft сделает копирование и вставку между устройствами эксклюзивной функцией смартфонов Samsung 6 ч.
Batman: Return to Arkham, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider и Snake Pass покинут каталог Xbox Game Pass 6 ч.
Раннюю версию Windows 10X протестировали на ноутбуке 7 ч.
Новая статья: Elderborn — суровый метал. Рецензия 16 ч.
СМИ: Microsoft планирует улучшить Проводник и Paint 18 ч.
Второе дополнение Shenmue III расскажет новые истории 19 ч.
State of Decay 2 перезапустится с выходом нового издания Juggernaut Edition 23 ч.
Ультразвуковой браслет глушит окружающие микрофоны, включая имеющиеся в смарт-устройствах 20 мин.
Особый путь: Великобритания покинула EuroHPC 49 мин.
США и союзники тестируют на военной базе альтернативы китайскому оборудованию 5G 5 ч.
Концепт-рендер демонстрирует смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 2 5 ч.
У смартфона Moto G Power появится «облегчённая» версия 6 ч.
SpaceX Crew Dragon доставлен на космодром для заключительных тестов 6 ч.
SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB: ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 420 мм 6 ч.
Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X вырос на 5–7 % 6 ч.
Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM 6 ч.
Грядёт выход планшета Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) с чипом Exynos 7904 6 ч.