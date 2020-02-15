Восстановленные MacBook Pro 16" поступили в продажу

Apple начала продавать официально восстановленные 16 дюймовые MacBook Pro. Модель была выпущена на рынок в ноябре 2019 года, а теперь покупателям доступна refurbished версия ноутбука, которая стоит на 15% дешевле нового ноутбука в такой же комплектации.

Apple утверждает, что восстановленные ноутбуки проходят такой же контроль качества, как и только что собранные, абсолютно новые MacBook Pro. В комплектацию восстановленного ноутбука входят блок питания мощностью 96 Вт с разъемом USB Type-C и USB Type-C кабель, применяемый для зарядки устройства.

На восстановленные MacBook Pro распространяется та же официальная годовая гарантия, что и на новые устройства. Соответственно такой вариант отлично подойдет тем, кто желает сэкономить, не жертвуя при этом производительностью.

В данный момент официально восстановленные MacBook Pro доступны только в интернет-магазине Apple для США.