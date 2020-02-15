GeForce NOW будет пристанищем обделённых нормальными игровыми системами

По словам генерального директора и президента NVIDIA Дженсена Хуанга (Jen-Hsun Huang), облачная платформа GeForce NOW не только позволит привлечь следующий миллиард геймеров, но и откроет дверь в мир игр тем, у кого нет нормальных игровых систем.

Согласно собственной статистике NVIDIA, сейчас аппаратные решения марки используют около 200 млн любителей игр. Сервис облачной трансляции игр GeForce NOW позволит охватить дополнительно до миллиарда человек, которым не нужно будет обладать производительным игровым компьютером. Уже сейчас, по словам Хуанга, до 80 % клиентов сервиса — это владельцы компьютеров со слабой конфигурацией, а также пользователи устройств Apple и операционной системы Android.

В коммерческую эксплуатацию сервис GeForce NOW был запущен недавно. За пять долларов США в месяц пользователи получают возможность задействовать преимущества визуализации RTX с трассировкой лучей, а также не ограничивать себя по продолжительности сессии. Стать пользователем сервиса можно и бесплатно, но в этом случае про трассировку лучей можно забыть, а продолжительность одной сессии будет ограничена часом непрерывной игры. В России доступ к сервису предлагается на иных условиях.

На квартальной конференции Дженсен Хуанг добавил, что в скором времени GeForce NOW будет доступен владельцам мобильных устройств под управлением Google Chrome OS. Как он подчеркнул, GeForce NOW остаётся единственной облачной игровой платформой, способной предложить трансляцию игр с трассировкой лучей.