Ноутбуки с жёсткими дисками исчезнут из продажи в Западной Европе к концу года

Снижение цен на твердотельные накопители достигло уровня, после которого нет смысла думать о конфигурации ноутбука с жёстким диском в качестве основного накопителя. Значимую роль в этом сыграло двухгодичное снижение цен на флеш-память. Поэтому к концу года новых моделей ноутбуков с HDD в продаже больше не будет. Но этот прогноз пока только по Западной Европе.

Согласно данным аналитической компании Context, использование SSD в качестве основного накопителя в новых компьютерах в четвёртом квартале 2019 года достигло уровня 90,6 %. Это касается ноутбуков, десктопов и рабочих станций, о чём сообщили источники из каналов продаж в Западной Европе. Тем самым жёсткие диски можно было обнаружить только в 9,4 % систем, поставленных и проданных в этом регионе.

Объём проданных за этот период ноутбуков с накопителями SSD достиг 93,3 %. Для сравнения, в 2017 году SSD в качестве основного накопителя были установлены только в 66,7 % мобильных систем. Удивительно, но адаптация SSD в настольных системах также оказалась на высоте. Если в 2017 году SSD были установлены как основные в 48,5 % десктопов, то в четвёртом квартале 2019 года доля таких конфигураций выросла до 82 %.

Быстрее всего жёсткие диски вымываются из компьютеров в «нордических» странах. Так, к концу 2019 года в Нидерландах было продано только 2 % новых систем с жёсткими дисками. За ними следует Германия, где SSD были в 93,4 % систем (6,7 % с HDD). Завершает тройку Великобритания с долей компьютеров с HDD на уровне 9,9 % систем. На юге Европы эта тенденция происходит медленнее. Там доля систем с SSD составила в среднем 85 %.

Представленная выше статистика стала следствием резкого снижения стоимости хранения одного гигабайта данных на SSD в 2019 году. Это позволило поставщикам продавать конфигурации SSD по конкурентоспособным ценам, докладывают аналитики Context. С другой стороны, услуги онлайн-хранилищ становятся дешевле, а использование потоковых онлайн-сервисов становится более распространенным, что снижает потребность в локальных накопителях большой емкости.

Наконец, что немаловажно, потребители распробовали преимущества SSD и готовы доплачивать за них. На этих основаниях аналитики предсказывают, что к концу 2020 года в Западной Европе новых ноутбуков с HDD больше не будет. Вероятнее всего, к концу 2021 года не станет настольных ПК с жёсткими дисками. В то же время, напомним, речь идёт о накопителях для загрузки системы и приложений. В качестве вторичных накопителей жёсткие диски ещё не скоро сойдут со сцены.