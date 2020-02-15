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Samsung Galaxy Z Flip оказался вполне ремонтопригодным

Samsung Galaxy Z Flip – вторая после Galaxy Fold модель смартфона со складным дисплеем от корейского производителя. Устройство только вчера поступило в продажу, а уже сегодня доступно видео его разборки от YouTube канала PBKreviews.

https://www.youtube.com

https://www.youtube.com

Разборка смартфона начинается с типичного для многих современных устройств отклеивания стеклянной задней панели, которых в Galaxy Z Flip две, под воздействием высокой температуры. Эта операция дает доступ к плате смартфона, складному механизму, камерам и батареям, которых в устройстве две.

Радует, что такие операции, как замена разъема, микрофонов или динамиков в новом устройстве выполнить не сложнее, чем в большинстве современных смартфонов.

samsung.com

samsung.com

Однако, для того, чтобы заменить сгибаемый дисплей, смартфон придется разобрать полностью. Хотя при должной сноровке, произвести подобный ремонт вполне возможно, что доказывает видео с PBKreviews – после полной разборки и сборки смартфон запустился, как ни в чем не бывало.

Интересно, как оценят ремонтопригодность Galaxy Z Flip эксперты iFixit?

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, galaxy z flip, смартфон, ремонт, ремонтопригодность, galaxy
samsung, galaxy z flip, смартфон, ремонт, ремонтопригодность, galaxy
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