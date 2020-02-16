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Грядёт выход планшета Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) с чипом Exynos 7904

Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung готовит к выпуску новый планшетный компьютер под управлением Android — модель Galaxy Tab A 8.4 (2020).

Galaxy Tab A 8.0

Galaxy Tab A 8.0

Информация о ключевых характеристиках устройства обнаружена в базе Google Play Console. Гаджет получит 8,4-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1200 пикселей.

Говорится об использовании фирменного процессора Exynos 7904. Чип содержит восемь вычислительных ядер — два ядра ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Mali-G71 MP2.

Известно, что планшет несёт на борту 3 Гбайт оперативной памяти. В качестве операционной системы значится Android 9 Pie, но коммерческая версия, вероятнее всего, будет поставляться с Android 10 «из коробки».

Пока нет данных о разрешении камер, вместимости флеш-накопителя и ёмкости аккумуляторной батареи. Что касается сроков анонса, то новинка может дебютировать уже в текущем квартале.

По оценкам Strategy Analytics, в 2019 году по всему миру было отгружено 160,2 млн планшетов. В 2018-м поставки составляли 173,1 млн штук. Таким образом, спрос упал приблизительно на 7,5 %. 

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Рубрики: Новости Hardware, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: samsung, samsung galaxy, galaxy tab, планшет, планшетный компьютер
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