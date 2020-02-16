Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости Hardwareмобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Смартфон Samsung Galaxy A70e получит экр...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Смартфон Samsung Galaxy A70e получит экран Infinity-V и тройную камеру

Ресурс OnLeaks, довольно часто публикующий достоверную информацию о новинках мобильной индустрии, представил качественные рендеры смартфона Galaxy A70e, который в скором времени, как ожидается, анонсирует компания Samsung.

Сообщается, что аппарат получит 6,1-дюймовый дисплей Infinity-V с небольшим вырезом в верхней части для фронтальной камеры. На одной из боковых граней можно видеть физические кнопки управления.

Основная камера будет выполнена в виде тройного блока: оптические модули расположатся в ряд по вертикали в верхнем левом углу тыльной панели. Сзади также можно видеть сканер отпечатков пальцев.

Любопытно, что источник говорит об использовании порта Micro-USB, а не современного симметричного разъёма USB Type-C. Возможно, здесь закралась неточность.

Называются размеры смартфона — 156,8 × 76,45 × 9,35 мм (9,45 мм с учётом выступающего блока камер).

Среди прочего упомянуто стандартное 3,5-мм гнездо для наушников в верхней части корпуса. Аппарат будет предлагаться в нескольких вариантах цветового исполнения, включая классический чёрный. 

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung Galaxy Z Flip оказался вполне ремонтопригодным
Galaxy S20 получит интеграцию Google Duo, Live Caption и другие функции
Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ получили до 11 часов автономности
iPhone SE 2 получит безрамочный дисплей и Face ID?
MSI Optix G241: монитор для киберспорта с частотой обновления 144 Гц
OPPO предложила смартфон со съёмным многофункциональным стилусом
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, samsung galaxy, galaxy, смартфон
samsung, samsung galaxy, galaxy, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 297
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы 156
ЭЛИК: новое семейство персональных компьютеров на процессорах «Эльбрус» 119
Весеннее обновление Windows 10 удивит количеством нововведений 89

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены
Встроенная графика Intel Lakefield может оказаться весьма производительной, а CPU вряд ли
Красный сверхгигант Бетельгейзе резко потускнел и изменил видимую форму
Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X вырос на 5–7 %
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
NPD: в январе по продажам Dragon Ball Z: Kakarot обошла всех, но не изменила тенденцию рынка 3 мин.
Целый ворох новых проблем у Windows 10: очистка рабочего стола, удаление профиля и сбои загрузки 12 мин.
Марк Цукерберг: социальные сети нужно регулировать по правилам, близким к газетам и телефонной связи 5 ч.
Microsoft сделает копирование и вставку между устройствами эксклюзивной функцией смартфонов Samsung 6 ч.
Batman: Return to Arkham, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider и Snake Pass покинут каталог Xbox Game Pass 6 ч.
Раннюю версию Windows 10X протестировали на ноутбуке 7 ч.
Новая статья: Elderborn — суровый метал. Рецензия 16 ч.
СМИ: Microsoft планирует улучшить Проводник и Paint 18 ч.
Второе дополнение Shenmue III расскажет новые истории 18 ч.
State of Decay 2 перезапустится с выходом нового издания Juggernaut Edition 22 ч.
Ультразвуковой браслет глушит окружающие микрофоны, включая имеющиеся в смарт-устройствах 8 мин.
Особый путь: Великобритания покинула EuroHPC 37 мин.
США и союзники тестируют на военной базе альтернативы китайскому оборудованию 5G 5 ч.
Концепт-рендер демонстрирует смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 2 5 ч.
У смартфона Moto G Power появится «облегчённая» версия 5 ч.
SpaceX Crew Dragon доставлен на космодром для заключительных тестов 5 ч.
SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB: ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 420 мм 6 ч.
Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM 6 ч.
Грядёт выход планшета Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) с чипом Exynos 7904 6 ч.
Смартфон Samsung Galaxy A70e получит экран Infinity-V и тройную камеру 7 ч.