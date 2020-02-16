Смартфон Samsung Galaxy A70e получит экран Infinity-V и тройную камеру

Ресурс OnLeaks, довольно часто публикующий достоверную информацию о новинках мобильной индустрии, представил качественные рендеры смартфона Galaxy A70e, который в скором времени, как ожидается, анонсирует компания Samsung.

Сообщается, что аппарат получит 6,1-дюймовый дисплей Infinity-V с небольшим вырезом в верхней части для фронтальной камеры. На одной из боковых граней можно видеть физические кнопки управления.

Основная камера будет выполнена в виде тройного блока: оптические модули расположатся в ряд по вертикали в верхнем левом углу тыльной панели. Сзади также можно видеть сканер отпечатков пальцев.

Любопытно, что источник говорит об использовании порта Micro-USB, а не современного симметричного разъёма USB Type-C. Возможно, здесь закралась неточность.

Называются размеры смартфона — 156,8 × 76,45 × 9,35 мм (9,45 мм с учётом выступающего блока камер).

Среди прочего упомянуто стандартное 3,5-мм гнездо для наушников в верхней части корпуса. Аппарат будет предлагаться в нескольких вариантах цветового исполнения, включая классический чёрный.