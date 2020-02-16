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Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM

Компания HMD Global готовит к выпуску новый мобильный телефон Nokia начального уровня: информация об аппарате появилась в базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Фотографии Reuters

Фотографии Reuters

Устройство фигурирует под кодовым обозначением TA-1212. Это бюджетный телефон, рассчитанный на использование исключительно в сотовых сетях второго поколения GSM.

Аппарат выполнен в классическом моноблочном корпусе. Изображения не приводятся, но указываются размеры и масса — 123,75 × 52,43 × 13,1 мм и 88 г.

Телефон оснащён 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением 320 × 240 точек. В тыльной части располагается 0,3-мегапиксельная камера.

В устройство установлен процессор с тактовой частотой 360 МГц. Объём встроенной флеш-памяти составляет всего 16 Мбайт, но пользователи смогут добавить карту microSD вместимостью до 32 Гбайт.

Среди прочего упомянуты адаптер беспроводной связи Bluetooth, FM-тюнер, медиаплеер (поддержка форматов 3GP, MPEG-4, WAV, AMR, MP3), интерфейс USB и аккумуляторная батарея ёмкостью 1200 мА·ч.

Анонс телефона ожидается в ближайшее время. Цена Nokia TA-1212 вряд ли превысит $40. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: nokia, телефон
nokia, телефон
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