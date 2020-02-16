SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB: ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 420 мм

Компания SilentiumPC анонсировала компьютерный корпус Signum SG7V EVO TG ARGB и его родственную модификацию Signum SG7V TG: новинки предназначены для формирования игровых систем.

Решения полностью выполнены в чёрном цвете. Спереди установлена сетчатая панель, а боковая стенка изготовлена из закалённого стекла. Сверху располагаются два порта USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона.

Корпуса изначально укомплектованы четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами: три расположены спереди, один — сзади. В модели Signum SG7V TG применены кулеры Sigma HP 120 без подсветки, а в версии Signum SG7V EVO TG ARGB — вентиляторы Stella HP ARGB CF 120 с многоцветной адресуемой подсветкой. Контролировать работу последней можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync или MSI Mystic Light Sync.

Возможна установка плат типоразмера ATX, micro-ATX и mini-ITX. Предусмотрены восемь слотов для карт расширения. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 420 мм.

Обеспечиваются гибкие возможности в плане формирования подсистемы хранения данных: можно установить три накопителя формата 3,5/2,5 дюйма и ещё шесть устройств хранения данных формата 2,5 дюйма. Длина блока питания — до 220 мм.

Возможно применение жидкостного охлаждения с радиаторами типоразмера до 360 мм спереди и сверху, а также 120 мм сзади. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 178 мм.