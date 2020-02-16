SpaceX Crew Dragon доставлен на космодром для заключительных тестов

Компания SpaceX сообщила о доставке космического корабля Crew Dragon на космодром Космического центра им. Кеннеди во Флориде. Он должен стать первым космическим аппаратом, доставившим астронавтов на орбиту с территории США после прекращения пилотируемых полётов Национальным управлением США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в 2011 году.

Специалисты НАСА и SpaceX проведут на стартовой площадке SpaceX заключительные тесты и предпусковую подготовку Crew Dragon перед отправкой к Международной космической станции в рамках программы NASA Commercial Crew Program по созданию частных пилотируемых космических кораблей для транспортировки астронавтов на МКС и обратно на Землю.

Если тесты пройдут успешно, первый пилотируемый тестовый полёт Crew Dragon состоится этой весной. Ранее глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) назвал в качестве рабочей даты для первого полёта Crew Dragon 7 мая.

Капсула SpaceX Crew Dragon с астронавтами NASA Бобом Бенкеном (Bob Behnken) и Дугом Хёрли (Doug Hurley) будет отправлена на орбиту на ракете Falcon 9 с исторического пускового комплекса 39А Космического центра им. Кеннеди, откуда в своё время запускали к Луне пилотируемые космические корабли программы «Аполлон».

Напомним, что в марте 2019 года компания SpaceX провела успешный тестовый полёт Crew Dragon к МКС, в ходе которого космический корабль в автоматическом режиме состыковался с космической станцией.