Концепт-рендер демонстрирует смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 2

14 февраля в России начались продажи смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip (на первом изображении). Между тем известный блогер Бен Гескин (Ben Geskin) опубликовал концептуальный рендер аппарата Galaxy Z Flip второго поколения.

Напомним, что смартфон-раскладушка Galaxy Z Flip наделён гибким 6,7-дюймовым дисплеем FHD+ Dynamic AMOLED Infinity Flex с разрешением 2636 × 1080 точек. Оснащение включает 1,1-дюймовый внешний экран, 8-ядерный процессор, 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель на 256 Гбайт, двойную основную камеру в конфигурации 12 млн + 12 млн пикселей, а также фронтальную 10-мегапиксельную камеру. Цена — около 120 тыс. рублей.

Смартфон Galaxy Z Flip 2, как полагает Бен Гескин, получит гибкий экран Infinity Flex с диагональю 6,8 дюйма и разрешением QHD+. Частота обновления якобы будет достигать 120 Гц.

Концепт предполагает наличие внешнего экрана FHD размером 3,2 дюйма по диагонали. Устройство сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G).

Наконец, будущему смартфону приписывают наличие четверной основной камеры. Она может объединить 64-мегапиксельный блок, 12-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой, 12-мегапиксельный блок с ультраширокоугольной оптикой и датчик глубины.

Однако нужно ещё раз подчеркнуть, что на текущий момент описанный аппарат — это лишь концепт.