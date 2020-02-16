США и союзники тестируют на военной базе альтернативы китайскому оборудованию 5G

Министр обороны США Марк Эспер заявил в субботу, что Вашингтон работает с технологическими компаниями из США и союзных стран над разработкой альтернативы 5G-оборудованию китайских поставщиков и уже испытывает его на американских военных базах.

«Мы поощряем союзные и американские технологические компании к разработке альтернативных решений 5G и работаем вместе с ними, чтобы тестировать эти технологии на наших военных базах», — сообщил Эспер на Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр отметил, что развитие собственных безопасных сетей 5G перевесит любые предполагаемые выгоды от партнёрства с китайскими провайдерами, в значительной мере финансируемыми властями КНР.

Соединённые Штаты стремятся заручиться поддержкой европейских стран в противодействии Huawei Technologies после разочаровавшего Вашингтон решения Великобритании использовать оборудование 5G производства китайской компании.

Официальные представители США на конференции по глобальной безопасности в Германии призвали на этой неделе правительства и ведущих бизнесменов создать экосистему «лидеров индустрии», которая сможет предоставить альтернативы Huawei, крупнейшему в мире производителю оборудования для мобильных сетей.

Предыдущие попытки США убедить союзников отказаться от использования оборудования китайской компании в своих сетях в основном опирались на предупреждения о возможности использования его Китаем для шпионажа.

Huawei неоднократно и категорически отрицала обвинения в шпионаже. В частности, министр иностранных дел Китая Ван И заявил агентству Reuters в пятницу, что нет никаких достоверных доказательств того, что Huawei представляет угрозу для безопасности США.