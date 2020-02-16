Ультразвуковой браслет глушит окружающие микрофоны, включая имеющиеся в смарт-устройствах

Исследователи из Чикагского университета создали экспериментальный браслет, в котором с помощью 24 динамиков генерируются помехи в ультразвуковом диапазоне частот для подавления большинства микрофонов независимо от их направленности.

Гаджет использует нелинейные искажения встроенного усилителя для «утечки» ультразвукового шума в звуковой диапазон, исключая тем самым возможность записи разговора.

Столь необычная конструкция браслета отнюдь не дань моде. Он не только генерирует всенаправленные помехи, но и позволяет устранить слепые зоны (когда датчики подавляют друг друга) при движении запястья. В результате браслет даже более эффективен, чем специализированные стационарные глушители, и может даже подавлять скрытые микрофоны.

Ультразвук незаметен для окружающих, за исключением, возможно, молодых людей и собак, но все находящиеся поблизости микрофоны будут обнаруживать лишь высокочастотный шум вместо других звуков.

Такой гаджет может быть полезен владельцам смарт-устройств, так как у «умных» колонок, звонков и тому подобного практически постоянно включён микрофон. Согласно статистике, каждый пятый взрослый американец владеет умным динамиком, а в Сети неоднократно появлялись записи разговоров, «подслушанных» и записанных смарт-устройствами.