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NPD: Nintendo Switch опять продалась лучше всех в США, но хуже, чем в прошлом году

Nintendo Switch снова вышла на первое место по продажам за месяц. Об этом отчиталась аналитическая компания NPD Group. «Nintendo Switch была самой продаваемой аппаратной платформой января как в проданных консолях, так и в долларовом эквиваленте», — сказал аналитик NPD Group Мэт Пискателла (Mat Piscatella).

Но даже при этом продажи Nintendo Switch снизились в годовом исчислении. Это способствовало значительному падению общего объёма продаж консолей. «Расходы на консоли в январе 2020 года снизились на 35 % по сравнению с прошлым годом, до $129 млн, — сказал аналитик Пискателла. — Продажи всех платформ снизились по сравнению с прошлым годом».

Никто не ожидал роста продаж PlayStation 4 или Xbox One. Но Nintendo Switch на их фоне отличалась повышенным спросом. Спад, скорее всего, связан с огромным притоком игроков в январе 2019 года, которые покупали систему ради Super Smash Bros. Ultimate. В январе 2020 года не было никаких крупных новых релизов на Switch, не говоря уже о чём-то сопоставимом по масштабу со Smash Bros.

Категория аксессуаров и игровых карт была в плюсе в 2018 году и большей части 2019-го. Но поскольку геймеры тратят меньше денег на новые геймпады, гарнитуры и карты пополнения, а такие проекты, как Fortnite, становятся всё менее популярными, продажи этого сегмента рынка неуклонно снижаются. «Общие расходы на аксессуары и игровые карты в январе 2020 года достигли $238 млн, — сказал Пискателла. — Это на 11 % ниже, чем год назад».

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: npd group, nintendo switch, xbox one, playstation 4, продажи консолей
npd group, nintendo switch, xbox one, playstation 4, продажи консолей
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