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NPD Group: Xbox Elite Controller Series 2 — один из самых продаваемых игровых аксессуаров в США

Когда в 2015 году Microsoft анонсировала Xbox Elite Controller, многие резонно подумали: кто будет тратить $150 на геймпад? Оказывается, желающих нашлось немало. Контроллер хорошо продавался, поэтому редмондцы выпустили Xbox Elite Controller Series 2. Он дебютировал в ноябре 2019 года за $180 (у нас официальная цена составляет 13999 рублей). И теперь этот контроллер является одним из самых успешных игровых аксессуаров за всю историю США.

Xbox Elite Controller Series 2 был самым продаваемым аксессуаром в Соединённых Штатах в январе, согласно последнему отчёту аналитической компании NPD Group. «Беспроводной контроллер Xbox Elite Series 2 был самым продаваемым аксессуаром для видеоигр третий месяц подряд, — сказал аналитик NPD Group Мэт Пискателла (Mat Piscatella). — За три месяца на рынке он стал пятым самым быстропродаваемым аксессуаром для видеоигр в истории США».

Стоит отметить, что NPD Group сортирует аксессуары по долларам продажам. Это означает, что он не обязательно пятый самый продаваемый аксессуар с точки зрения продаж в количествах.

Вот список пяти самых продаваемых аксессуаров за первые три месяца их существования:

  1. Xbox 360 Kinect с Kinect Adventures;
  2. Xbox 360 Kinect с Gunstringer и Fruit Ninja;
  3. Чёрный DualShock 4 Wireless Controller;
  4. Чёрный Wii Remote с Motion Plus;
  5. Xbox Elite Wireless Controller Series 2.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: npd group, аксессуары, xbox
npd group, аксессуары, xbox
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