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Офисным работникам и геймерам грозит профессиональное заболевание доярок

Туннельный синдром, раннее считавшийся профессиональным заболеванием доярок, грозит и всем тем, кто по нескольку часов в день проводит за компьютером, сообщил в интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов.

uopc.org

uopc.org

Это заболевание также называют синдромом запястного канала. «Раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, поскольку постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые в свою очередь давят на нерв. Сейчас в положении руки, когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок. Так мы сами провоцируем туннельный синдром», — говорит врач.

Для профилактики заболевания Андрусов предлагает использовать ортопедический коврик для компьютерной мыши либо ортопедическую клавиатуру. «Суть в том, что рука лежит на валике. В это время она находится в горизонтальном положении, и нет давления на нервы», — пояснил доктор.

Он также советует не медлить с обращением к врачу при появлении боли в кистях рук. Если игнорировать эти симптомы, то в итоге придётся делать операцию.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: мышь, клавиатура, заболевания
мышь, клавиатура, заболевания
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