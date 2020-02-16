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NVIDIA готовит специальную GeForce RTX, посвящённую Cyberpunk 2077

Компания NVIDIA готовит некую специальную версию одной из своих видеокарт GeForce RTX, посвящённую предстоящей компьютерной игре Cyberpunk 2077. Производитель уже успел опубликовать рекламное изображение, которое не может похвастаться деталями, но как минимум подтверждает подготовку новой видеокарты.

Упомянутое изображение было опубликовано официальным Twitter-аккаунтом NVIDIA GeForce в диалоге с официальным аккаунтом игры Cyberpunk 2077. По внешнему виду можно сделать вывод, что это некая из старших видеокарт серии GeForce RTX, вероятнее всего GeForce RTX 2080 SUPER или GeForce RTX 2080 Ti. Как видно, новинка получит эталонную систему охлаждения с нестандартным оформлением кожуха: он будет выполнен в жёлтом, чёрном и серебристом цветах, фирменных для Cyberpunk 2077.

Хотя ни минимальные, ни рекомендованные системные требования Cyberpunk 2077 озвучены ещё не были, и так понятно, что данная игра потребует весьма производительных комплектующих. По слухам, ей как минимум понадобится GeForce GTX 1060, в то время как для демонстраций игрового процесса сама CD Project Red использовала GeForce GTX 1080 Ti и Titan RTX. К тому же, Cyberpunk 2077 получит поддержку трассировки лучей, так что выпуск тематической версии флагманской видеокарты GeForce RTX, посвящённой этой игре, выглядит логично.

В конце напомним, что компания NVIDIA пусть и не очень часто, но выпускает специальные тематические версии своих видеокарт. Последними из таких ускорителей были видеокарты Titan Xp, посвящённые вселенной «Звёздных войн».

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx, cyberpunk 2077, видеокарта, nvidia, игра
geforce rtx, cyberpunk 2077, видеокарта, nvidia, игра
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