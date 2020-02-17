У процессора Snapdragon 865 появится более мощная Plus-версия

Сетевые источники сообщают о том, что компания Qualcomm проектирует более производительную версию своего флагманского мобильного чипа Snapdragon 865.

Напомним, что мощный процессор Snapdragon 865 дебютировал в конце прошлого года. Изделие объединяет восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650.

Чип может функционировать в тандеме с модемом Snapdragon X55 5G, обеспечивающим поддержку сотовых сетей пятого поколения. Смартфоны на платформе Snapdragon 865 только начинают выходить на коммерческий рынок.

Более производительная модификация процессора, как сообщается, получит название Snapdragon 865 Plus, или Snapdragon 865+. От прародителя она будет отличаться повышенными частотами вычислительных ядер и графического блока.

Высказываются также предположения, что в состав Snapdragon 865 Plus может войти интегрированный модем 5G.

Образцы нового изделия будут готовы в течение двух месяцев, однако официальная презентация Snapdragon 865 Plus запланирована только на третий квартал текущего года. Таким образом, можно предположить, что первые смартфоны на этом процессоре появятся в продаже до конца 2020-го.