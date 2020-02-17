Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости Hardwareмобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Смартфон Honor 9X Lite с 48-Мп камерой р...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Смартфон Honor 9X Lite с 48-Мп камерой рассекречен до анонса

Не так давно появилась информация, что бренд Honor (принадлежит компании Huawei) собирается представить смартфон среднего уровня 9X Lite. Теперь веб-источники обнародовали характеристики этого аппарата.

Сообщается, что новинка получит дисплей FullView размером 6,5 дюйма по диагонали. Эта панель займёт 91 % площади фронтальной поверхности корпуса.

Спереди расположится 16-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0. В состав основной двойной камеры войдут 48-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/1,8 и 2-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/2,4. Упомянуты фазовый автофокус и вспышка.

«Сердце» Honor 9X Lite — фирменный процессор Kirin 710. Он объединяет четыре ядра Cortex A73 @ 2,2 ГГц, ещё четыре ядра Cortex A53 @ 1,7 ГГц и графический ускоритель Mali-G51 MP4.

В арсенале смартфона — 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, тыльный дактилоскопический сканер и аккумуляторная батарея ёмкостью 3750 мА·ч. Указаны габариты и вес устройства — 160,4 × 76,6 × 7,8 мм и 175 г. Применяется программная оболочка EMUI 9.0.

В продажу модель Honor 9X Lite поступит по ориентировочной цене $210. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выход смартфонов Honor 30 Series ожидается в апреле
Рекламный постер говорит о скором анонсе смартфона Honor 9X Lite с 48-Мп камерой
Смартфон Honor 20 Lite с 48-Мп камерой выходит в России по цене 14 990 рублей
iPhone SE 2 получит безрамочный дисплей и Face ID?
MSI Optix G241: монитор для киберспорта с частотой обновления 144 Гц
Lenovo составит конкуренцию линейке Galaxy Note от Samsung?
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: honor, huawei, смартфон
honor, huawei, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 324
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы 156
ЭЛИК: новое семейство персональных компьютеров на процессорах «Эльбрус» 120
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены 101

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Фонд СПО отправил в Microsoft пустой жёсткий диск, на который компания может записать исходники Windows 7
Технология изготовления печатных плат будет усложняться в свете выхода NVIDIA Ampere
Целый ворох новых проблем у Windows 10: очистка рабочего стола, удаление профиля и сбои загрузки
Видео дня: стеклянный экран Galaxy Z Flip повреждается подобно пластиковому
NVIDIA официально представила GeForce MX330 и MX350: до 2,5 раз производительнее Intel Iris Plus
В России заблокированы сайты с персональными данными граждан 45 мин.
Раунд за разработчиками ПО: ФАС ускорила внедрение предустановки отечественного софта 2 ч.
С момента анонса бесплатное дополнение к Katana ZERO увеличилось втрое 4 ч.
Switch-версии XCOM 2 и Catherine: Full Body получили возрастной рейтинг в Корее 4 ч.
«Мы — эксклюзив PlayStation»: в Naughty Dog прокомментировали слухи о ПК-версии The Last of Us Part II 4 ч.
По вселенной Sonic выйдет фанатская игра — Sonic 2020 4 ч.
Deep Silver выпустит Metro Exodus на Linux 4 ч.
Представлен релиз NetBSD 9.0: ZFS, серверные ARM и гипервизор NVMM 14 ч.
Том Холланд: у экранизации Uncharted отличный сценарий, а Марк Уолберг будет идеален в роли Салли 19 ч.
Игры Activision пропали из каталога GeForce NOW из-за простого недоразумения 22 ч.
Google прекратила поддержку бесплатного сервиса Wi-Fi в Южной Африке 5 мин.
Новый кроссовер Sorento стал самой высокотехнологичной моделью KIA 6 мин.
К марту производители ноутбуков могут столкнуться с дефицитом компонентов 47 мин.
Интеллектуальная система гибридного охлаждения Huawei NetCol8000-E для крупных дата-центров 48 мин.
Новый флагман OPPO получит 30-Вт беспроводную зарядку 58 мин.
Новый динамик Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker: защита от влаги и до 20 часов музыки 2 ч.
Искусственный интеллект поможет правильно выбрасывать мусор 2 ч.
Sharp представила мобильный роутер с поддержкой 5G и Wi-Fi 6 2 ч.
Sharp Aquos R5G: мощный смартфон с дисплеем Pro IGZO и поддержкой 5G 2 ч.
Преемник Samsung Galaxy Fold получит встроенную под дисплей камеру 3 ч.