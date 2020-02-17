Смартфон Honor 9X Lite с 48-Мп камерой рассекречен до анонса

Не так давно появилась информация, что бренд Honor (принадлежит компании Huawei) собирается представить смартфон среднего уровня 9X Lite. Теперь веб-источники обнародовали характеристики этого аппарата.

Сообщается, что новинка получит дисплей FullView размером 6,5 дюйма по диагонали. Эта панель займёт 91 % площади фронтальной поверхности корпуса.

Спереди расположится 16-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0. В состав основной двойной камеры войдут 48-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/1,8 и 2-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/2,4. Упомянуты фазовый автофокус и вспышка.

«Сердце» Honor 9X Lite — фирменный процессор Kirin 710. Он объединяет четыре ядра Cortex A73 @ 2,2 ГГц, ещё четыре ядра Cortex A53 @ 1,7 ГГц и графический ускоритель Mali-G51 MP4.

В арсенале смартфона — 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, тыльный дактилоскопический сканер и аккумуляторная батарея ёмкостью 3750 мА·ч. Указаны габариты и вес устройства — 160,4 × 76,6 × 7,8 мм и 175 г. Применяется программная оболочка EMUI 9.0.

В продажу модель Honor 9X Lite поступит по ориентировочной цене $210.