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Akasa Turing FX: корпус для бесшумного компьютера Intel NUC Frost Canyon

Компания Akasa анонсировала корпус Turing FX, предназначенный для построения безвентиляторного компьютера небольшого форм-фактора Intel NUC десятого поколения (Frost Canyon).

Новинка выполнена из алюминия. Ребристая поверхность выполняет функции радиатора для отвода тепла. Благодаря пассивной системе охлаждения устройство не будет производить никакого шума при работе.

Корпус совместим с системными платами Intel NUC NUC10i7FNH, NUC10i7FNK, NUC10i5FNH, NUC10i5FNK, NUC10i3FNH и NUC10i3FNK.

Внутри есть место для одного 2,5-дюймового накопителя толщиной до 9,5 мм. Кроме того, может быть установлен твердотельный модуль М.2 — для него предусмотрен встроенный радиатор охлаждения.

Размеры Turing FX составляют 95 × 113,5 × 247,9 мм. Имеются отверстия для различных интерфейсов, включая порты USB Type-A и USB Type-C, разъём HDMI и стандартные аудиогнёзда.

Корпус допускает вертикальное и горизонтальное размещение. Информации о его ориентировочной цене пока, к сожалению, нет. 

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: akasa, nuc, корпус
akasa, nuc, корпус
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