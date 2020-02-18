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Выбираем подарок к 23 февраля вместе с партнёрами 3DNews

На правах рекламы

Близится День защитника Отечества, который празднуют 23 февраля в России и ряде других стран. По сложившейся традиции, в этот день представительницы прекрасной половины человечества поздравляют с праздником мужчин, своих верных и надёжных защитников, оберегающих семью и родных от бед и неприятностей, всегда готовых в любую минуту в случае необходимости встать на защиту Отечества.

Многие из партнёров 3DNews являются производителями электроники, и их советы могут помочь выбрать подарок, способный принести радость мужчине в этот праздничный день.

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Стильные колонки для компьютера или ноутбука Smartbuy W1

Громкая и в меру компактная акустика для компьютера — отличный подарок для Защитника Отечества! Смотреть кино, слушать музыку и, конечно, играть лучше всего со Smartbuy W1!

Деревянный корпус, фронтальный фазоинвертор, регуляторы общего уровня громкости и нижних частот, классический дизайн — у колонок Smartbuy W1 есть всё, что нужно для акустического оформления рабочего места (и не только). Диаметр динамика равен 76 мм, габариты колонки — 190 × 105 × 125 мм, выходная мощность составляет 8 Вт. 

Колонки Smartbuy W1 можно приобрести за 500 руб.

Новая игровая гарнитура профессионального уровня Smartbuy RUSH AMBITION

Профессиональная игровая гарнитура — это один из самых желанных подарков на 23 февраля! «Рашить, пушить, танковать» — в крови у AMBITION. Этот линкор аудиогейминга создан для подавления и доминирования.

Если любишь бескомпромиссный открытый бой и не привык рассчитывать на других, эта гарнитура для тебя!

Гарнитура Smartbuy RUSH AMBITION оснащена полноразмерными наушниками с топовыми 50-мм динамиками, адаптивным оголовьем, направленным HD-микрофоном на поворотной гибкой мачте и мягкими амбушюрами с эффектом памяти. А RGB-подсветка однозначно укажет, «кто здесь главный»! Гарнитура представлена в 4 цветовых решениях: чёрно-синем, чёрно-красном, чёрно-жёлтом и чёрно-зелёном цветах.

Стоимость игровой гарнитуры Smartbuy RUSH AMBITION равна 2390 руб.

Категория от 3000 до 10 000 рублей

Смартфон BQ 6424L Magic O в премиальном дизайне

Российский бренд мобильной электроники BQ предлагает в качестве подарка мужчине к 23 февраля смартфон BQ 6424L Magic O, выполненный в премиальном дизайне и в ультрамодных цветовых вариантах. Это самый доступный смартфон на рынке с безрамочным FullView-экраном. Диагональ FullView IPS-экрана BQ 6424L Magic O составляет 6,35 дюйма, разрешение — HD+, соотношение сторон — 19:9.

Аппарат заключён в тонкий эргономичный корпус со скругленными краями и выполнен в трёх оригинальных цветовых вариантах: тёмно-синем, винно-красном и градиентном ультрафиолетовом. 

Устройство базируется на мощном восьмиядерном процессоре MediaTek MT6763V/V, который обеспечивает высокую производительность, энергоэффективность и увеличенное время работы аккумулятора. А вместе с 3 Гбайт оперативной памяти ему под силу даже самые требовательные мобильные игры. Ёмкость флеш-памяти 32 Гбайт можно расширить на дополнительные 128 Гбайт c помощью карты памяти microSD.

BQ 6424L Magic O оснащён модулем NFC, благодаря чему вы сможете быстро оплачивать покупки с помощью смартфона всегда и везде, без надобности в наличных деньгах и пластиковых картах.

Аккумулятор ёмкостью 3900 мА·ч с функцией Power Bank позволит использовать устройство в течение нескольких дней без подзарядки, а также заряжать другие гаджеты.

Функция разблокировки смартфона с помощью сканера отпечатков пальцев и Face Unlock максимально защитит ваши персональные данные.

Смартфон можно приобрести по цене 8490 рублей в официальном интернет-магазине компании.

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MSI Alpha 15 — мощный игровой ноутбук на базе AMD

Alpha 15 в ассортименте игровых ноутбуков MSI стоит особняком. У этого ноутбука на логотипе изображен Буревестник, а не Дракон. Тем не менее он легко узнаваем и имеет характерные черты моделей золотой середины игрового сегмента MSI.

Alpha 15 получил современный тонкорамочный экран уровня IPS, с разрешением Full HD (1920 × 1080 точек) и частотой обновления 120 Гц, а также технологию динамической синхронизации FreeSync.

Устройство оснащено видеокартой AMD Radeon RX 5500M, без проблем запускающей современные игры. А вот технология FreeSync оказывается очень кстати — ноутбук «на лету» подстраивает частоту обновления дисплея, чтобы она совпадала с реальной частотой смены кадров. Это позволяет избежать неприятного эффекта «разрывов» кадра, при котором видеокарта не успевает за циклами обновления экрана.

Средние значения FPS в играх:

Alpha 15 базируется на компонентах AMD — процессоре Ryzen 7-3750H и видеокарте Radeon RX 5500M, изготовленным с использованием современных техпроцессов, 12-нм и 7-нм соответственно, что позволило создать мощные и энергоэффективные чипы для портативных устройств.

Ноутбук может быть оснащён оперативной памятью объёмом до 64 Гбайт стандарта DDR4-2400. А система хранения данных может быть представлена одним накопителем M.2 NVMe PCIe или SATA3 SSD и одним жёстким диском (HDD) в форм-факторе 2.5” с интерфейсом SATA3.

MSI Alpha 15 довольно компактен, весит 2,3 кг и легко помещается в рюкзаке. Устройство имеет практически все необходимые интерфейсы, которые могут понадобиться для игр и продуктивной работы. На левой стороне корпуса расположены порты HDMI 2.0, mini-DisplayPort, раздельные разъёмы для микрофона и наушников, порт USB 3.2 Type A, USB 3.2 Type C и RJ-45 для гигабитного проводного Интернета. На правой стороне находятся ещё два порта USB 3.2 Type A, коннектор для блока питания и SD-кардридер.

В Alpha 15 используется такая же полноразмерная клавиатура от SteelSeries с цифровым блоком и возможностью настройки RGB-подсветки каждой кнопки в отдельности, что и в игровых ноутбуках MSI топового сегмента. При этом клавиатура занимает практически всю ширину корпуса и выглядит это очень стильно и практично. Отдельно следует отметить полноразмерные клавиши управления курсором. Над клавиатурой в дополнение к кнопке питания есть ещё две дополнительные кнопки, одна из которых активирует максимальные обороты системы охлаждения (кнопка Cooler Boost) а вторая переключает пресеты (кнопка SSE3 — SteelSeries Engine 3), к которым программируется подсветка клавиатуры.

Стоимость игрового ноутбука MSI Alpha 15 равна 84 999 руб.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, ноутбуки и нетбуки,
Теги: bq, смартфон, msi, игровой ноутбук, игровые гарнитуры, колонки, smartbuy
bq, смартфон, msi, игровой ноутбук, игровые гарнитуры, колонки, smartbuy
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