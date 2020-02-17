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14-нм техпроцесс китайской SMIC начинает приносить доходы

Китайская Semiconductor Manufacturing International (SMIC) начала получать доходы от 14-нм технологического процесса FinFET в четвёртом квартале 2019 года. Полупроводниковый производитель сообщил, что норма прибыли в IV квартале 2019 года достигла 23,8 % против 17 % за тот же период годом ранее.

Выручка SMIC в четвёртом квартале 2019 года составила $839 млн, что на 6,6 % больше, чем в предыдущем году, а чистая прибыль подскочила почти на 235 % по сравнению с тем же периодом годом ранее до $89 млн.

Впрочем, пока наиболее передовые у SMIC 14-нм нормы формируют лишь небольшую часть доходов — 1 % от общей выручки от производства в четвёртом квартале 2019 года. При этом на долю заказчиков из Китая в IV квартале приходилось 65,1 % от общего объёма продаж кремниевых пластин SMIC.

Выручка SMIC за весь 2019 год составила $3,12 млрд, сократившись примерно на 7 % в годовом исчислении, тогда как норма прибыли снизилась до 20,6 % с 22,2 % в 2018 году. Прибыль SMIC при этом составила $235 млн против $134 млн годом ранее.

SMIC прогнозирует рост своих доходов на 2 % в I квартале 2020 года по сравнению с IV кварталом 2019-го, при этом норма прибыли составит 21–23%.

«В 2020 году SMIC возобновит период роста. В настоящее время выручка первого квартала уже лучше, чем должна была быть из-за сезонности, — говорится в сообщении SMIC. — С точки зрения бизнес-стратегии, мы будем продолжать расширять предложения освоенных процессов и поддерживать наше лидерство в определённых сегментах. В частности, спрос на CMOS-датчики изображения, управление питанием и т. д. остаётся высоким».

«Мы также ожидаем, что объёмы производства нашего первого поколения FinFET будет стабильно увеличиваться, а второе поколение FinFET будет столь же востребовано клиентами», — отметила компания.

Один из исполнительных директоров SMIC Лян Монг Сонг (Liang Mong Song) отметил, что технология FinFET первого поколения включает 14-нм и 12-нм нормы. SMIC уже приступила к массовому производству по этим нормам в четвёртом квартале 2019 года. По словам руководителя, технология FinFET второго поколения SMIC, получившая название N+1, уже проходит стадию проверки продуктов клиентов. SMIC планирует запустить производство FinFET N+1 в небольших объёмах в четвёртом квартале 2020 года.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: smic, полупроводники, китай, китайские производители, производство микросхем
smic, полупроводники, китай, китайские производители, производство микросхем
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