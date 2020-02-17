Видео дня: стеклянный экран Galaxy Z Flip повреждается подобно пластиковому

Блогер Зак Нельсон (Zack Nelson) с YouTube-канала JerryRigEverything провёл ряд тестов (см. видео ниже) с целью проверки прочности защитного покрытия, которым снабжён гибкий дисплей смартфона Galaxy Z Flip.

Напомним, что названный аппарат оборудован 6,7-дюймовым экраном FHD+ Dynamic AMOLED Infinity Flex с разрешением 2636 × 1080 точек. Эта панель сгибается посередине, что позволяет складывать устройство подобно классической раскладушке.

«Galaxy Z Flip оснащён безрамочным гибким экраном Infinity Flex Display на базе фирменной технологии гнущегося стекла, что позволило сделать смартфон ещё тоньше и добиться изящной премиальной эстетики», — заявляет Samsung.

Однако тесты, проведённые Заком Нельсоном, говорят о том, что защитное стекло смартфона ведёт себя подобно пластику. В частности, оно довольно легко царапается даже при воздействии не слишком твёрдыми предметами.

Более того, при нагреве защитное покрытие изменяет форму, что хорошо видно на видео. Всё это говорит о том, что прочность «стекла» оставляет желать много лучшего.

По мнению Зака Нельсона, компания Samsung могла применить в качестве защитного покрытия «гибридный пластиковый полимер» с микроскопическими вкраплениями стеклянных гранул. Именно поэтому такая защита называется «стеклянной».