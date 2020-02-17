Анонс флагманских смартфонов Huawei P40 может задержаться из-за коронавируса

Не исключено, что китайская компания Huawei отложит официальный анонс флагманских смартфонов семейства P40, о подготовке которых мы уже неоднократно сообщали.

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei рассчитывал провести презентацию новых устройств в рамках выставки MWC 2020. В частности, ожидался дебют гибкого смартфона Mate Xs, носимых гаджетов и пр. Между тем презентация смартфонов P40 планировалась в марте на специальном мероприятии в Париже (Франция).

Однако, как сообщают сетевые источники, компании Huawei пришлось пересмотреть планы по выпуску новых устройств из-за вспышки коронавируса, которая привела к отмене выставки MWC 2020.

В частности, новинки, которые Huawei готовила для MWC 2020, теперь могут быть представлены на мартовском мероприятии. Что касается смартфонов серии P40, то их анонс может быть перенесён на более поздний срок. Другой возможный вариант — онлайновая трансляция презентации из Китая.

В новое семейство смартфонов войдут модели P40 и P40 Pro. Они получат многомодульную камеру, качественный дисплей и фирменный процессор Kirin 990. Устройства смогут функционировать в сетях 5G. Объём оперативной памяти якобы составит до 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — до 512 Гбайт.