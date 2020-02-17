Преемник Samsung Galaxy Fold получит встроенную под дисплей камеру

Прошло всего несколько дней после того, как смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip поступил в продажу в России, а компания Samsung уже вплотную занимается подготовкой к выходу преемника складного смартфона Galaxy Fold.

По данным южнокорейских источников, новое устройство с кодовым именем Champ станет первым мобильным устройством Samsung с размещённой под дисплеем фронтальной камерой.

Складной смартфон Galaxy Fold вызвал немало критики, и Samsung наверняка внесла коррективы в новой модели с учётом выявленных недостатков. По данным источников, выход Galaxy Fold второго поколения намечен на июль этого года. В этот период у Samsung не ожидается аноносов каких-либо новых флагманских смартфонов, поэтому южнокорейская компания полностью посвятит мероприятие презентации Galaxy Fold 2.