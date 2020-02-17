Sharp Aquos R5G: мощный смартфон с дисплеем Pro IGZO и поддержкой 5G

Японская корпорация Sharp представила флагманский смартфон Aquos R5G, поддерживающий работу в мобильных сетях пятого поколения (5G).

Новинка наделена высококачественным дисплеем Pro IGZO размером 6,5 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 3168 × 1440 точек — формат Quad HD+. Говорится о поддержке HDR, а максимальная яркость достигает 1000 кд/м2.

«Сердце» аппарата — мощный процессор Snapdragon 865, содержащий восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650. Объём оперативной памяти составляет 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 256 Гбайт.

Смартфон оснащён четверной основной камерой с оптическими элементами, выстроенными в ряд по вертикали. Конфигурация включает 12,2-мегапиксельный датчик, блок с 48-мегапиксельным сенсором и широкоугольной оптикой, 12,2-мегапиксельный телефото-модуль и датчик ToF для получения информации о глубине сцены. Во фронтальной части установлена 16,4-мегапиксельная камера.

В оснащение входят адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и модуль NFC. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3730 мА·ч. Габариты составляют 162 × 75 × 8,9 мм, вес — 189 г.

Смартфон имеет защиту от влаги и пыли. Используется операционная система Android 10. Продажи начнутся предстоящей весной.