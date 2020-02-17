Sharp представила мобильный роутер с поддержкой 5G и Wi-Fi 6

Корпорация Sharp подготовила к выпуску любопытную новинку — мобильный маршрутизатор 5G Mobile Router, поддерживающий сотовую связь пятого поколения.

Устройство предусматривает работу в частотном диапазоне ниже 6 ГГц и в диапазоне миллиметровых волн. Заявленная скорость загрузки данных в сети 5G может достигать 4 Гбит/с, скорость передачи информации в сторону базовой станции — до 0,8 Гбит/с. Кроме того, возможна работа в сетях 4G/LTE.

Роутер снабжён контроллером беспроводной связи Wi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax). Возможно одновременное подключение до 16 клиентских гаджетов — смартфонов, планшетов, ноутбуков и пр.

Новинка располагает сетевым портом 2.5G Ethernet для проводного подключения, скажем, настольного компьютера. Кроме того, предусмотрен симметричный разъём USB 3.0 Type-C.

Роутер может функционировать в полностью автономном режиме: в этом случае питание обеспечивает встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Стоит также выделить наличие информационного 2,4-дюймового дисплея с разрешением 320 × 240 пикселей.

Продажи новинки начнутся весной. Сведений об ориентировочной цене пока нет.