Искусственный интеллект поможет правильно выбрасывать мусор

За последние годы искусственный интеллект стал использоваться в самых различных областях, иногда очень неожиданных. Например, инженеры стартапа Intuitive AI разработали мусорный контейнер, оснащённый искусственным интеллектом, который должен помочь правильно выбрасывать мусор.

Как известно, в общественных заведениях нередко устанавливаются контейнеры для раздельного сбора мусора с отдельными отсеками под органические отходы и различное вторсырьё. Однако иногда стоя перед такими разделёнными контейнерами люди не могу определиться, в какой именно отсек выбросить тот или иной предмет.

И здесь на помощь как раз и должен прийти «умный» контейнер от Intuitive AI. Он построен на ИИ-платформе NVIDIA Jetson TX2, а также оснащён камерой, динамиками и дисплеем. Камера автоматически сканирует выбрасываемый предмет в руках человека, а нейромодуль анализирует информацию с камеры основываясь на машинном обучении на основе собственной базы данных мусора под названием WasteNet. И спустя несколько секунда контейнер укажет, в какой именно отсек лучше выбросить ваш мусор.

Разработчики Intuitive AI утверждают, что «умный» мусорный контейнер позволил улучшить распределение мусора на 300 % в тех местах, где был установлен. Можно предположить, что связано это не только с работой ИИ, но и с интересом со стороны людей к необычному устройству, однако главное, что положительный результат достигнут.