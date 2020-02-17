Новый динамик Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker: защита от влаги и до 20 часов музыки

Китайская компания Xiaomi анонсировала новый портативный динамик Mi Outdoor Bluetooth Speaker, приобрести который можно будет по ориентировочной цене 20 долларов США.

Нужно отметить, что ранее Xiaomi уже выпускала компактную колонку под именем Mi Outdoor Bluetooth Speaker: это устройство заключено в корпус цилиндрической формы.

Новая модель имеет квадратный профиль с закруглёнными углами. Устройство выполнено в соответствии со стандартом IPX5, что означает защиту от воды.

Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц. Максимальная выходная мощность составляет 5 Вт.

Встроенная аккумуляторная батарея имеет ёмкость 2000 мА·ч. Утверждается, что на одной подзарядке устройство способно воспроизводить музыку в течение 20 часов.

Для подключения к смартфону, планшету или ноутбуку служит беспроводное соединение Bluetooth 5.0. Интегрированный микрофон позволяет организовывать телефонную связь. Кроме того, говорится о возможности взаимодействия с интеллектуальным голосовым ассистентом.

Новый динамик Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker выполнен в чёрном цвете. Предусмотрена петля для ношения.