Google прекратила поддержку бесплатного сервиса Wi-Fi в Южной Африке

Компания Google решила отказаться от дальнейшей поддержки бесплатного сервиса Wi-Fi в Южной Африке. Согласно данным ресурса ITWeb, сервис Google Station был запущен в ноябре прошлого года в 125 точках в Ланге, Хайелитше, Гугулету, Делфте, а также Элсис-Ривере и Филиппи в Кейптауне.

Этот проект является частью глобальной инициативы Google по предоставлению быстрого бесплатного Интернета жителям таких стран, как Мексика, Индия и Филиппины, отличающихся высоким уровнем безработицы и низким доходом населения.

Хотя Google не назвала точную причину этого решения, компания отметила, что ей пришлось пересмотреть свои планы из-за «различающихся технических требований у разных стран и партнёров».