AMD Ryzen Threadripper 3990X смог запустить Crysis без графического процессора

Многие, кто интересуются компьютерами, наверняка слышали фразу «А Crysis потянет?», адресованную новым видеокартам. На данный момент любой современный дискретный ускоритель может справиться с этой игрой, однако Лайнус из Linus Tech Tips решил попробовать запустить Crysis на одном лишь CPU.

Как известно, центральный процессор не может самостоятельно выводить графику на дисплей ввиду отсутствия соответствующих контроллеров, однако он способен обрабатывать как физику игры, так и саму графику. И известный блогер решил проверить, а сможет ли самый мощный на текущий момент настольный процессор — 64-ядерный, 128-поточный Ryzen Threadripper 3990X — без помощи GPU полноценно запустить знаменитую игру.

В итоге с помощью монструозного процессора действительно удалось не только запустить игру, но и поиграть в неё с вполне приемлемым FPS. Игра обрабатывалась лишь программным рендерингом, без участия графического процессора, который отвечал лишь за вывод изображения. Причём игра серьёзно «нагрузила» всего 10 потоков, тогда как остальные фактически простаивали. Скорее всего это связано с особенностями движка игры, и путём оптимизации можно было бы достичь более оптимального распределения нагрузки.

Тем не менее, это уже можно считать огромным достижением для центральных процессоров и, в частности, для AMD и её Ryzen Threadripper, поскольку оно показывает, что центральные процессоры достигли того уровня развития, когда их вычислительная мощность соответствует некоторым более старым графическим процессорам. Соответственно, дальше будет ещё интереснее.