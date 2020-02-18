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TCL создаёт гибрид смартфона и планшета с растягивающимся дисплеем

Компания TCL, по сообщению ресурса CNET, работает над весьма любопытным мобильным устройством — смартфоном, который можно трансформировать в планшет.

Для гаджета предусмотрено использование гибкого дисплея и раздвижного корпуса. Такая конструкция позволит растягивать экран, увеличивая его полезную площадь приблизительно в два раза.

Как можно видеть на изображениях, в сложенном состоянии устройство выглядит как обычный смартфон моноблочного типа. Раздвинув же левую и правую части корпуса, можно вытянуть спрятанную часть гибкого дисплея и тем самым трансформировать аппарат в небольшой планшет.

Технические характеристики гаджета, к сожалению, пока не приводятся. Иллюстрации говорят о наличии двойной фронтальной камеры, расположенной в продолговатом отверстии в верхнем правом углу дисплея.

Сзади установлена четверная камера с оптическими элементами, выстроенными в ряд по вертикали. Под этими модулями находится двойная светодиодная вспышка.

TCL собиралась показать прототип новинки на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) 2020. Но в связи с отменой этого мероприятия демонстрация гаджета откладывается на неопределённый срок. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: tcl, смартфон, планшет, гибкий дисплей
tcl, смартфон, планшет, гибкий дисплей
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