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ПК-корпус SilentiumPC Armis AR6Q EVO TG ARGB получил оригинальную подсветку

Компания SilentiumPC продолжает расширять ассортимент компьютерных корпусов: очередной новинкой стала модель Armis AR6Q EVO TG ARGB для настольной системы игрового уровня.

Корпус полностью выполнен в чёрном цвете. Через боковую стенку из закалённого стекла хорошо просматривается внутреннее пространство. Возможна установка материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, micro-ATX и mini-ITX.

В оснащение входит тыльный вентилятор с многоцветной подсветкой Stella HP ARGB CF диаметром 120 мм. Фронтальная панель украшена оригинальной адресуемой подсветкой в виде ломаной линии. Контролировать её работу можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync или MSI Mystic Light Sync.

Компьютер может быть оборудован двумя накопителями типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё двумя 2,5-дюймовыми устройствами хранения данных. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 360 мм.

Допускается применение жидкостного охлаждения: спереди можно установить радиатор формата до 360 мм, сверху — до 280 мм, сзади — 120 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 162 мм.

Габариты корпуса составляют 470 × 443 × 221 мм. На фронтальную панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0. 

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: silentiumpc, корпус
silentiumpc, корпус
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