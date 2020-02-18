В технологическом отставании автогигантов от Tesla виноваты тесные связи с поставщиками

В последнее время риторика автопроизводителей по поводу сроков появления полностью автономного транспорта на дорогах общего пользования несколько изменилась. Участники рынка перешли к более трезвой оценке собственных сил, но вскрытие Tesla Model 3 показало, что по электронной начинке классические автопроизводители серьёзно отстают от молодых компаний типа Tesla.

Как отмечает издание Nikkei Asian Review, разборка электромобиля Tesla Model 3 позволила японским инженерам понять масштаб своего отставания в сфере автомобильной электроники от этого американского производителя. Во-первых, для электромобилей этой марки характерна более высокая степень централизации функциональных обязанностей. Классические автомобили опираются на множество рассредоточенных контроллеров, которые более примитивны по своей архитектуре. У Tesla многие функции контролируются центральным компьютером, который в третьем поколении состоит из двух печатных плат, разделяемых водоблоком системы жидкостного охлаждения.

Напомним, что в третьем поколении бортовой компьютер Tesla использует пару процессоров собственной разработки, хотя до этого компания полагалась на разработки Mobileye, а затем перешла на компоненты NVIDIA. В целом, для Tesla характерно стремление самостоятельно контролировать разработку ключевых технологий, а если этого требуют и сроки, то и массового производства нужных компонентов. Это прослеживается по наличию фирменной маркировки на многих комплектующих электромобиля, подвергнутого разборке.

По мнению автоэксперта, опрошенного японскими исследователями, гиганты типа Toyota или Volkswagen по электронной компонентной базе отстают от Tesla примерно на шесть лет. И необходимость догонять молодого конкурента пугает автопроизводителей не столько из-за отсутствия ресурсов и инженерного потенциала, сколько из-за неизбежного пересмотра структуры поставщиков. Кооперация, формировавшаяся десятилетиями, теперь придаёт автогигантам слишком большую инертность в обновлении компонентов, которой та же Tesla не обременена. «Смежники», которые годами вели автогигантов к рыночному успеху, теперь начинают сдерживать темпы технологического развития действующих лидеров рынка.