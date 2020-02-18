Samsung выпустит смартфон Galaxy S20 Ultra LTE

Ровно неделю назад, 11 февраля, компания Samsung анонсировала свои флагманские смартфоны 2020 года: дебютировали модели Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Тогда говорилось, что старший представитель семейства — Galaxy S20 Ultra — будет доступен только в 5G-версии. И вот теперь появилась новая информация.

Сетевые источники сообщают, что для ряда регионов готовится аппарат Galaxy S20 Ultra LTE. Упоминание такого смартфона уже появилось на сайте Samsung.

Устройство рассчитано на работу исключительно в мобильных сетях четвёртого поколения 4G/LTE — поддержка 5G не предусмотрена. Очевидно, такая версия смартфона будет стоить несколько меньше по сравнению со стандартным вариантом Galaxy S20 Ultra.

Пока не ясно, насколько версия Galaxy S20 Ultra LTE будет отличаться от 5G-модели в плане технических характеристик. Возможно, Samsung просто отключит поддержку сетей пятого поколения, сохранив прежнюю аппаратную платформу. Но не исключён и вариант применения другого процессора вместо чипа Exynos 990.

По оценкам аналитиков, южнокорейский гигант сможет реализовать в нынешнем году около 32 млн смартфонов семейства Galaxy S20. В России эти аппараты поступят в продажу 13 марта по цене от 69 990 до 99 990 рублей.