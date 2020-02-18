JDI начала выпуск дисплеев для VR-устройств с пиксельной плотностью более 1000 PPI

Компания Japan Display (JDI) объявила о начале массового производства экранов высокого разрешения, предназначенных для использования в носимых устройствах виртуальной реальности (VR).

Дисплеи, выполненные по технологии LTPS TFT-LCD, имеют размер 2,1 дюйма. Разрешение составляет 1600 × 1600 точек, а пиксельная плотность достигает 1058 PPI — точек на дюйм.

Форма экранов предусматривает наличие скосов в нижней части и специального «оптического дизайна»: это, как утверждается, облегчит интеграцию дисплеев в такие гаджеты, как, скажем, тонкие и лёгкие очки виртуальной реальности.

Яркость заявлена на уровне 430 кд/м2, а частота обновления достигает 120 Гц. Время отклика не превышает 4,5 мс в режиме gray-to-gray.

Ожидается, что в скором времени VR-гаджеты на основе новых дисплеев появятся на коммерческом рынке. Более того, JDI отмечает, что ранее уже демонстрировались устройства на базе новейших экранов. Правда, о каких именно продуктах идёт речь, не уточняется.