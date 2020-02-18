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Cadillac представит свой первый полностью электрический автомобиль в апреле

Вскоре публика, наконец, увидит электрический кроссовер среднего размера, который Cadillac анонсировала ещё в январе 2019 года. Президент Cadillac Стив Карлайл (Steve Carlisle) объявил, что компания представит этот свой первый полностью электрический автомобиль в апреле.

Модель станет первым воплощением новой платформы BEV3, которая послужит основой для всех будущих электромобилей Cadillac. Когда автомобиль впервые был анонсирован, Карлайл сказал, что платформа получит такую конструкцию, которая позволит аккумуляторам вставляться в автомобиль, словно кубикам льда в лоток. «Вы можете налить столько воды, сколько захотите, чтобы сделать нужное вам количество кубиков — лоток по-прежнему будет занимать столько же места в морозильной камере», — продолжал он свои кухонные аналогии. Другими словами, платформу можно будет использовать как основу для различных типов транспортных средств без ущерба для дальности езды на одном заряде.

Предстоящий кроссовер будет лишь первым из многих электромобилей Cadillac, если компании удастся осуществить свои планы. В конце 2019 года компания обязалась, что к 2030 году большинство всех моделей Cadillac будут электромобилями.

Хотя теперь озвучена примерная дата запуска электрического кроссовера, не совсем ясно, будет ли автомобиль представлен во время собственного мероприятия или же производитель предпочтёт показать его публике на автосалоне в Нью-Йорке, который также состоится в начале апреля.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: cadillac, электромобиль, кроссовер, электрокар
cadillac, электромобиль, кроссовер, электрокар
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