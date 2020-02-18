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Фото дня: великолепное воздушное сияние

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) представила великолепную фотографию, на которой запечатлено удивительное явление — свечение ночного неба.

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Снимок получен в глубине чилийской пустыни Атакама, неподалёку от обсерватории ESO Параналь. Здесь ночное небо такое тёмное, как почти нигде больше на Земле. Объясняется это отсутствием «светового загрязнения», вызванного человеческой деятельностью.

На фотографии земная атмосфера сияет различными цветами с преобладанием красноватых оттенков. Такое свечение воздуха возникает, когда атомы и молекулы в атмосфере соединяются, испуская при этом электромагнитное излучение.

Нужно отметить, что подобное явление наблюдается только в тех регионах, где небо достаточно тёмное и искусственные источники света не мешают различать сияние.

На представленном снимке видна яркая звёздная арка нашего Млечного пути. Цепочка слабых желтоватых огней на земле отмечает дорогу на Серро Параналь, вершину горы, где можно видеть башни Очень большого телескопа (VLT) ESO — это самый продуктивный из индивидуальных наземных астрономических инструментов. Комплекс состоит из четырёх основных телескопов с диаметром главного зеркала 8,2 м и четырёх подвижных вспомогательных телескопов с апертурой 1,8 м. 

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Рубрики: Новости Hardware, фото, видео, фраза дня, космос,
Теги: земля, космос, воздух, eso
земля, космос, воздух, eso
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