Зафиксирован случай отслоения экрана Motorola razr в зоне шарнира

Дебют Motorola на рынке сгибаемых смартфонов оказался не вполне удачным: цена razr составляет $1500, при этом он отличается посредственной камерой, отсутствием защиты шарнира от мусора и связанными с этим скрипами, различного рода неровностями экрана. И вот появился первый зарегистрированный случай, когда дисплей нового складного аппарата фактически отделился от пластикового покрытия над ним, что дополняет картину и без того плохого шарнира.
Раймонд Вон (Raymond Wong) из журнала Input опубликовал статью о проблемах, с которыми он столкнулся при использовании razr в течение недели с лишним. В частности, на экране начал отходить верхний слой покрытия в зоне шарнира, вследствие чего появился пузырь.
Помимо визуальных недостатков и последующего засорения пылью, эта зона экрана в значительной степени потеряла сенсорную чувствительность.
Непонятно, как именно появился пузырь. Раймонд Вонг утверждает, что телефон не падал, а экран никогда не был мокрым или влажным. Он предположил, что это может быть связано с перепадами температуры при использовании смартфона в холодное время.
Motorola не ответила на запросы Input и The Verge и не предоставила никаких комментариев по поводу озвученной проблемы. Других аналогичных случаев пока не выявлено, но поставки смартфона начались лишь сегодня, 18 февраля. По заключению iFixit, Motorola razr практически не поддаётся ремонту.
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