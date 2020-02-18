Смартфоны OnePlus 8 получат защиту от влаги и пыли

Уже в марте может состояться презентация флагманских смартфонов серии OnePlus 8. Сетевые источники опубликовали очередную порцию информации об этих аппаратах.

В частности, обнародовано изображение, на котором показан силуэт смартфона с надписью Water (вода). По мнению наблюдателей, это указывает на то, что устройства семейства OnePlus 8 получат официальную сертификацию IP68, означающую защиту от воды и пыли.

До сих пор смартфоны OnePlus не имели маркировки IP (Ingress Protection), хотя для некоторых моделей всё же была предусмотрена защита от влаги. С появлением аппаратов нового поколения ситуация может измениться.

По слухам, в серию войдут модели OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Пока не ясно, какие из них получат сертификацию IP68. Высказываются предположения, что такой маркировкой сможет похвастаться только старший представитель серии — OnePlus 8 Pro.

Если верить имеющейся информации, смартфоны новой серии получат мощный процессор MediaTek Dimensity 1000 или Snapdragon 865. Говорится о возможности работы в мобильных сетях пятого поколения (5G) и о поддержке технологии беспроводной подзарядки Qi. В оснащение войдёт многомодульная камера. Частота обновления экрана в зависимости от модификации составит 90 Гц или 120 Гц.