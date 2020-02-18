Первое устройство «СберДевайсы» — ТВ-приставка для онлайн-кинотеатра Okko Smart Box

Дочерняя компания Сбербанка, «СберДевайсы», представила своё первое публичное устройство — ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko. Это небольшое устройство размером 77 × 53 × 16 мм, которое подключается к телевизору через кабель HDMI и к Интернету через Wi-Fi, управляется с помощью пульта.

Пользователи Okko Smart Box получат возможность смотреть на телевизоре цифровые материалы онлайн-кинотеатра Okko, службы YouTube, а также 160 телевизионных каналов с возможностью записи программ для отложенного просмотра. Имеется поддержка управления при помощи голосовых команд через микрофон на пульте.

Производство ТВ-приставки осуществляется в Китае. Руководитель «СберДевайсы» Константин Круглов сообщил, что компания уже произвела довольно много экземпляров устройств до того момента, как китайские фабрики остановились из-за вспышки коронавируса. «Часть устройств находится на складе в Москве, часть — в Китае», — добавил он.

Ранее «СберДевайсы» создавала только продукты для внутренних нужд Сбербанка. Следующими аппаратами «СберДевайсы» станут решения с поддержкой речевых технологий: это могут быть устройства экосистемы Сбербанка как для клиентов, так и для бизнеса. По словам господина Круглова, компания может работать и на внешних заказчиков, но приоритет пока отдаётся компаниям экосистемы.