Карманный SSD-накопитель ADATA SE760 оснащён портом USB 3.2 Gen2 Type-C

Компания ADATA Technology представила портативный твердотельный (SSD) накопитель с обозначением SE760, который будет доступен в трёх вариантах вместимости — 256 Гбайт и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт.

Устройство заключено в стильный металлический корпус. При этом покупатели смогут выбирать между двумя вариантами исполнения — чёрным и титановым. Габариты составляют 122,2 × 44 × 14 мм, вес — 95 г.

Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB 3.2 Gen2 на основе симметричного разъёма Type-C. Заявленная скорость передачи информации в режимах чтения и записи достигает 1000 Мбайт/с.

Разработчик гарантирует совместимость с операционными системами Microsoft Windows 8/8.1/10, Apple macOS 10.6 и выше, Linux с ядром 2.6 и выше, а также Android 5.0 и выше.

Комплект поставки включает соединительные кабели USB Type-C — USB Type-C и USB Type-C — USB Type-А. На устройство предоставляется трёхлетняя гарантия.

Продажи твердотельного накопителя ADATA SE760 начнутся в ближайшее время. Сведений об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.