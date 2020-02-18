Apple Media Event состоится в конце марта: ждём iPhone 9

Ежегодно, в марте, Apple проводит мероприятие Media Event. По последней информации с сайта iPhone-ticker.de, в этом году Apple Media Event пройдет в самом конце марта. Наиболее вероятной датой называют 31 марта. В этот день будет представлен новый бюджетный iPhone — «SE 2» или «9». Продажи новинки должны начаться 3 апреля.

Новый смартфон, вероятно, получит безрамочный дисплей диагональю 5,4 дюйма, а в остальном будет очень похож на iPhone 8. Технические характеристики устройства будут близки к линейке iPhone 11: смартфон получит процессор A13 и 3 Гбайт оперативной памяти.

Также, если верить слухам, в ближайшее время Apple запланировала выпуск еще нескольких интересных устройств. Среди них обновленные модели iPad Pro, новый MacBook Pro 13. Кроме того, вероятно, компания из Купертино вскоре покажет публике обновленный MacBook Air, долгожданные ярлычки для отслеживания предметов AirTags и коврик для беспроводной зарядки AirPower.