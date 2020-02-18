Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости Hardwareмобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Apple Media Event состоится в конце март...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple Media Event состоится в конце марта: ждём iPhone 9

Ежегодно, в марте, Apple проводит мероприятие Media Event. По последней информации с сайта iPhone-ticker.de, в этом году Apple Media Event пройдет в самом конце марта. Наиболее вероятной датой называют 31 марта. В этот день будет представлен новый бюджетный iPhone — «SE 2» или «9». Продажи новинки должны начаться 3 апреля.

macrumors.com

macrumors.com

Новый смартфон, вероятно, получит безрамочный дисплей диагональю 5,4 дюйма, а в остальном будет очень похож на iPhone 8. Технические характеристики устройства будут близки к линейке iPhone 11: смартфон получит процессор A13 и 3 Гбайт оперативной памяти.

macrumors.com

macrumors.com

Также, если верить слухам, в ближайшее время Apple запланировала выпуск еще нескольких интересных устройств. Среди них обновленные модели iPad Pro, новый MacBook Pro 13. Кроме того, вероятно, компания из Купертино вскоре покажет публике обновленный MacBook Air, долгожданные ярлычки для отслеживания предметов AirTags и коврик для беспроводной зарядки AirPower.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
iPhone SE 2 получит безрамочный дисплей и Face ID?
DigiTimes: Apple рассчитывает на высокий спрос на 5G-смартфоны iPhone
На чехлы для неанонсированного iPhone SE 2 уже открыт приём заказов
Восстановленные MacBook Pro 16" поступили в продажу
Lenovo составит конкуренцию линейке Galaxy Note от Samsung?
Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, компьютеры и ноутбуки Apple, слухи,
Теги: презентация, apple, мероприятие
презентация, apple, мероприятие
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 335
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены 126
Весеннее обновление Windows 10 удивит количеством нововведений 97
Фонд СПО отправил в Microsoft пустой жёсткий диск, на который компания может записать исходники Windows 7 88

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NVIDIA выпустит 200 видеокарт для Cyberpunk 2077, и это — не GeForce RTX 2077
Билл Гейтс предпочёл Porsche Taycan и рассказал о ключевой проблеме электромобилей
Дешевле чем на Intel: выяснились дата выхода и цены игровых ноутбуков на Ryzen 4000
AMD Ryzen Threadripper 3990X смог запустить Crysis без графического процессора
Microsoft объединила Word, Excel и PowerPoint в одном приложении Office для Android
Microsoft знает о критической ошибке в обновлении KB4532693 для Windows 10 и предлагает решение 19 мин.
В западной версии Persona 5 Royal исправят скандальные сцены с участием двух женоподобных мужчин 2 ч.
В магазине GOG началась распродажа игр Bethesda Softworks со скидками до 75 % 2 ч.
Симулятор езды по снежному бездорожью SnowRunner выйдет в конце апреля 2 ч.
Samsung готова предустанавливать российское ПО на свои устройства 3 ч.
Windows 10X сможет запускать приложения Win32 с некоторыми ограничениями 3 ч.
Размер первого эпизода ремейка Final Fantasy VII составит 100 Гбайт 4 ч.
Шутер Warface стал первой игрой для Nintendo Switch на движке CryEngine 5 ч.
Установить за 90 секунд: обновления в Windows 10X не будут отвлекать пользователей 5 ч.
«Никогда не теряйте надежду»: Persona 5 всё ещё может выйти на Switch 5 ч.
Foxconn премирует вернувшихся на производство в Китае сотрудников 22 мин.
Фотографии восьмиядерного процессора VIA CenTaur позволяют рассмотреть его со всех сторон 26 мин.
Выход новой версии наушников Apple AirPods Pro задержится 30 мин.
Старт продаж смарт-колонки Samsung Galaxy Home Mini отложен на неопределённый срок 35 мин.
Российская IoT-система поможет оптимизировать процесс вывоза мусора 38 мин.
Apple работает над устройствами с 5G-модемами Qualcomm Snapdragon 44 мин.
Планшет Lenovo M10+ с помощником Google Assistant вышел в России по цене от 13 490 рублей 2 ч.
Ракету-носитель «Союз-2» протестировали в Плесецке перед пуском 3 ч.
Универсальные рабочие станции GIGABYTE W42G-P08R стали доступны российским заказчикам 3 ч.
Apple Media Event состоится в конце марта: ждём iPhone 9 3 ч.