Белоснежный корпус Xigmatek Zeus Arctic имеет открытую конструкцию

Компания Xigmatek анонсировала компьютерный корпус Zeus Arctic, на базе которого можно сформировать игровую настольную систему с агрессивным обликом.

Новинка относится к открытому типу. Конструкция включает три панели из закалённого стекла: они установлены в боковых частях и спереди. Сам корпус получил белоснежное исполнение.

Допускается установка материнских плат типоразмера АТХ и Micro-ATX, а также семи карт расширения. Эти компоненты монтируются под углом. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 320 мм, а длина блока питания не должна превышать 200 мм.

Подсистема хранения данных может быть выполнена по одной из двух схем: 2 × 3,5 дюйма и 1 × 2,5 дюйма или 1 × 3,5 дюйма и 3 × 2,5 дюйма. Во фронтальной части расположены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0.

Возможно развёртывание системы жидкостного охлаждения с радиаторами формата до 360 мм спереди и сверху, а также 120 мм сзади. В случае воздушного охлаждения можно задействовать до восьми 120-мм вентиляторов. Ограничение по высоте процессорного кулера — 160 мм. Корпус имеет габариты 755 × 220 × 595 мм.