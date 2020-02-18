Ракету-носитель «Союз-2» протестировали в Плесецке перед пуском

Ракета-носитель «Союз-2» вместе с военным спутником связи «Меридиан-М», запуск которой по техническим причинам был перенесён в январе, прошла предстартовые тесты и была транспортирована на стартовый комплекс космодрома Плесецк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли.

Согласно имеющимся данным, запланированный на 24 января запуск спутника «Меридиан-М» был отложен из-за обнаруженных проблем с кабельной сетью третьей ступени ракеты-носителя. Для устранения неисправности инженеры космодрома были вынуждены вернуть ракету в монтажно-испытательный комплекс. После проведения необходимых работ было принято решение о необходимости поставки на Плесецк новой третьей ступени. Также сообщалось, что старт ракеты-носителя с военным спутником на борту намечен на 20 февраля.

Теперь же источник сообщил о том, что предстартовые испытания ракеты-носителя «Союз-2» завершены и она была транспортирована на стартовый комплекс. Он также отметил, что пуск планируется осуществить со стартового комплекса, модернизированного под ракету «Союз-2» и введённого в эксплуатацию в конце 2019 года. Данная площадка уже использовалась для выведения в космос спутника «Глонасс-М» в декабре прошлого года.

В период с 2006 по 2014 годы в космическое пространство были выведены 7 аппаратов «Меридиан». Первый спутник вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором. Второй аппарат был выведен на нерасчётную орбиту, но несмотря на это, он функционирует по назначению. В 2019 году в космическое пространство отправился модернизированный аппарат «Меридиан-М». Напомним, спутники «Меридиан» используются для обеспечения связью морских судов и самолётов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями.