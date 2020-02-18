Российская IoT-система поможет оптимизировать процесс вывоза мусора

Государственная корпорация Ростех сообщает о разработке нового отечественного решения в области Интернета вещей (IoT), которое, как ожидается, станет частью инфраструктуры «умных» городов.

Речь идёт о системе, позволяющей в режиме реального времени отслеживать уровень наполнения мусорных баков. Данная разработка позволит оптимизировать процесс вывоза мусора, а также снизить до 50 % эксплуатационные расходы коммунальных служб.

В основе работы комплекса лежит использование специальных устройств, устанавливающихся в мусорные баки. Такие приборы содержат микроконтроллер, ультразвуковые датчики измерения расстояния и температуры, а также модули связи, обеспечивающие передачу данных. Устройства являются полностью автономными: заряда встроенного источника питания хватит на пять лет.

Система позволяет отслеживать местонахождение мусорных ёмкостей, степень их наполненности, факт переворота контейнера, а также повышения температуры, например, в случае пожара.

Собираемая информация доступна через Интернет коммунальным службам, подключённым к автоматизированной информационной платформе «Комплексное управление отходами». Получая данные о состоянии контейнеров в режиме реального времени, коммунальные службы смогут планировать маршруты спецтехники, а также интервалы вывоза мусора.

Решение разработано специалистами Челябинского радиозавода «Полёт», входящего в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» (структура Ростеха).