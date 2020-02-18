Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости Hardwareна острие наукиРоссийская IoT-система поможет оптимизир...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Российская IoT-система поможет оптимизировать процесс вывоза мусора

Государственная корпорация Ростех сообщает о разработке нового отечественного решения в области Интернета вещей (IoT), которое, как ожидается, станет частью инфраструктуры «умных» городов.

Речь идёт о системе, позволяющей в режиме реального времени отслеживать уровень наполнения мусорных баков. Данная разработка позволит оптимизировать процесс вывоза мусора, а также снизить до 50 % эксплуатационные расходы коммунальных служб.

В основе работы комплекса лежит использование специальных устройств, устанавливающихся в мусорные баки. Такие приборы содержат микроконтроллер, ультразвуковые датчики измерения расстояния и температуры, а также модули связи, обеспечивающие передачу данных. Устройства являются полностью автономными: заряда встроенного источника питания хватит на пять лет.

Система позволяет отслеживать местонахождение мусорных ёмкостей, степень их наполненности, факт переворота контейнера, а также повышения температуры, например, в случае пожара.

Собираемая информация доступна через Интернет коммунальным службам, подключённым к автоматизированной информационной платформе «Комплексное управление отходами». Получая данные о состоянии контейнеров в режиме реального времени, коммунальные службы смогут планировать маршруты спецтехники, а также интервалы вывоза мусора.

Решение разработано специалистами Челябинского радиозавода «Полёт», входящего в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» (структура Ростеха). 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Искусственный интеллект поможет правильно выбрасывать мусор
В российских городах появятся «умные» мусорные контейнеры
«Умная» мусорная корзина Xiaomi Ninestars Smart стоит $19
Созданные российскими учёными светодиоды дешевле, безопаснее и ярче аналогов
Фото дня: самые детальные изображения поверхности Солнца
Для выработки электричества по ночам предложены «антисолнечные» батареи
Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, российская наука и промышленность,
Теги: мусор, интернет вещей, умный город, технологии
мусор, интернет вещей, умный город, технологии
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 335
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены 126
Весеннее обновление Windows 10 удивит количеством нововведений 97
Фонд СПО отправил в Microsoft пустой жёсткий диск, на который компания может записать исходники Windows 7 88

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Билл Гейтс предпочёл Porsche Taycan и рассказал о ключевой проблеме электромобилей
Дешевле чем на Intel: выяснились дата выхода и цены игровых ноутбуков на Ryzen 4000
AMD Ryzen Threadripper 3990X смог запустить Crysis без графического процессора
Microsoft объединила Word, Excel и PowerPoint в одном приложении Office для Android
Фонд СПО отправил в Microsoft пустой жёсткий диск, на который компания может записать исходники Windows 7
Microsoft знает о критической ошибке в обновлении KB4532693 для Windows 10 и предлагает решение 7 мин.
В западной версии Persona 5 Royal исправят скандальные сцены с участием двух женоподобных мужчин 2 ч.
В магазине GOG началась распродажа игр Bethesda Softworks со скидками до 75 % 2 ч.
Симулятор езды по снежному бездорожью SnowRunner выйдет в конце апреля 2 ч.
Samsung готова предустанавливать российское ПО на свои устройства 3 ч.
Windows 10X сможет запускать приложения Win32 с некоторыми ограничениями 3 ч.
Размер первого эпизода ремейка Final Fantasy VII составит 100 Гбайт 4 ч.
Шутер Warface стал первой игрой для Nintendo Switch на движке CryEngine 5 ч.
Установить за 90 секунд: обновления в Windows 10X не будут отвлекать пользователей 5 ч.
«Никогда не теряйте надежду»: Persona 5 всё ещё может выйти на Switch 5 ч.
Foxconn премирует вернувшихся на производство в Китае сотрудников 10 мин.
Фотографии восьмиядерного процессора VIA CenTaur позволяют рассмотреть его со всех сторон 14 мин.
Выход новой версии наушников Apple AirPods Pro задержится 18 мин.
Старт продаж смарт-колонки Samsung Galaxy Home Mini отложен на неопределённый срок 23 мин.
Российская IoT-система поможет оптимизировать процесс вывоза мусора 26 мин.
Apple работает над устройствами с 5G-модемами Qualcomm Snapdragon 32 мин.
Планшет Lenovo M10+ с помощником Google Assistant вышел в России по цене от 13 490 рублей 2 ч.
Ракету-носитель «Союз-2» протестировали в Плесецке перед пуском 3 ч.
Универсальные рабочие станции GIGABYTE W42G-P08R стали доступны российским заказчикам 3 ч.
Apple Media Event состоится в конце марта: ждём iPhone 9 3 ч.